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«Герань» остановила эшелон, «Искандер» поставил точку: ликвидирован поезд ВСУ с военной техникой

«Герань» остановила эшелон, «Искандер» поставил точку: ликвидирован поезд ВСУ с военной техникой

«Герань» и «Искандер» ударили по воинскому эшелону ВСУ с техникой в Днепропетровской области Воинский эшелон ВСУ, перевозивший военную технику, получил поражение в районе населённого пункта Вишнёвое Днепропетровской области.

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