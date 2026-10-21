Фрегат военно-морских сил Индии «Сахъядри» завершил визит во Владивосток и вышел в Японское море после окончания морского этапа совместных российско-индийских учений «Индра-2026».
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