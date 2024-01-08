Ласицкене считает, что чиновники спорта не смогли защитить российских атлетов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о недопуске до Олимпиады-2024. «Я думаю, что мне уже поздно обращаться в CAS, чтобы попытаться отстоять своё право выступать на Олимпийских играх в Париже.