"НАТО паникует. Есть риск обвала линии соприкосновения и "убёга" до Польши" - сказал экс-разведчик Риттер
то всё ещё ползущий иностранный БМП. Но скоро он перестанет ползти. потому что попал в визир и близко.
Комментарии
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Этот нацистский танк пока ещё некопчёный? Срочно российской коптильней закоптить! Чтоб не выпендривался свежей краской перед своими уже закопчёнными нацистскими коллегами!
Смотришь и мерзко! Пигмеи против России! Ничему история не учит…
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