Новости, события, факты

146 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кусаин Альменов
    Полностью с Вами согласен. Однако кто будет проводить эти репрессии? Репрессивный аппарат с времён Никиты Сергеича ве...Философ Дугин: «Я...
  • Людмила Свириденко
    Боррель:"не исключено, что русские причастны к замедлению украинского контрнаступа". Вы там в Европе все такие тупые ..."Ни оружие, ни гу...
  • Валентин Воробьев
    Незалежность Украины надо понимать как ничейность. Наглосаксы с удовольствием Украину ничейную и прибрали к рукам.А у...украина убивает

"НАТО паникует. Есть риск обвала линии соприкосновения и "убёга" до Польши" - сказал экс-разведчик Риттер

"НАТО паникует. Есть риск обвала линии соприкосновения и "убёга" до Польши" - сказал экс-разведчик Риттер

то всё ещё ползущий иностранный БМП. Но скоро он перестанет ползти. потому что попал в визир и близко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Макеев
Этот нацистский танк пока ещё некопчёный? Срочно российской коптильней закоптить! Чтоб не выпендривался свежей краской перед своими уже закопчёнными нацистскими коллегами!
Ответить
20 час.
ВЦ
Виталий Цуканов
Смотришь и мерзко! Пигмеи против России! Ничему история не учит…
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх