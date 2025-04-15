РЖД и Аэрофлот охладеют к пассажирам. Активисты предлагают ввести «период охлаждения» для исправления ошибок в билетах; эксперты грозят ростом тарифов

Союз пассажиров России выступил с инициативой о введении так называемого «периода охлаждения», то есть времени, во время которого человек, сделавший ошибку при покупке билета, может её бесплатно исправить.
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