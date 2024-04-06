Выставку «Россия» посетил десятимиллионный гость

Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость. Отмечается, что юбилейным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля, приехавший на выставку вместе с супругой Екатериной.
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