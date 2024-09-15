Авиация и ПВО сбили три украинских истребителя в зоне СВО

ВКС России и средства противовоздушной обороны сбили три истребителя воздушных сил Украины. Кроме того, российские войска отразили 17 контратак штурмовых групп ВСУ и продвинулись в глубину обороны противника.
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