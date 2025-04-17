Во Франции сообщили о присоединении к процессу по Украине

Представители европейских стран присоединяются к процессу разрешения украинского конфликта. Об этом 17 апреля сообщает SkyNews со ссылкой на собеседника в администрации президента Франции Эммануэля Макрона.
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