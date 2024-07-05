Журнал «Фокус внимания» приглашает к сотрудничеству по бартеру блогеров и микроблогеров в сфере В2В Часто предприниматели недооценивают силу коллаборации, сотрудничества и партнерства, с помощью которой можно повысить узнаваемость, увеличить продажи и лояльность аудитории к бренду.