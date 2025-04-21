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ФедералПресс

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Как апрельские заморозки могут сказаться на урожае зерновых

Как апрельские заморозки могут сказаться на урожае зерновых

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Заморозки, которые были в этом году в апреле не должно сильно повлиять на урожай зерновых, но могут негативно сказаться на плодоовощных культурах, отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

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