Как апрельские заморозки могут сказаться на урожае зерновых

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. Заморозки, которые были в этом году в апреле не должно сильно повлиять на урожай зерновых, но могут негативно сказаться на плодоовощных культурах, отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.