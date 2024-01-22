"Есть проблема, мы её решаем". Лера Кудрявцева заявила, что пока не собирается разводиться с мужем

Лера Кудрявцева прокомментировала в шоу "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ развод с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым, о котором сообщила ранее.
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