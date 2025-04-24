Конкурент Amazon Starlink сталкивается с задержками производства

Проект Amazon «Куйпер», инициатива компании по запуску флота спутников на низкую околоземную орбиту и передаче интернет-связи пользователям, с трудом наращивает производство, сообщило в среду агентство Bloomberg.
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