Макрон призвал своих сторонников при создании коалиции забыть об амбициях

Создание президентским лагерем республиканской коалиции на основе общего интереса и полезности стало потребностью сегодняшнего дня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, 15 июля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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