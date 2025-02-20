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«Солнцепек» уничтожил замаскированные позиции ВСУ в приграничье Курской области

«Солнцепек» уничтожил замаскированные позиции ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» тульских подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) поразил и уничтожил замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области.

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