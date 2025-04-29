Курган өлкәсендә шәл бәйләүчеләр арасында бәйге узды

Урал аръягы фольклорчысы һәм этнографы Саверский истәлегенә багышланган «Наследие» фольклор фестивале кысаларында 26 апрельдә «Курган өлкәсе халык иҗаты йорты»нда «Авыл шәле» хатын-кызлар кәсебе конкурсы узды.
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