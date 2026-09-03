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Царьград

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Что в Европе с газом? Миллеру хватило пары слов

Что в Европе с газом? Миллеру хватило пары слов

Двумя словами охарактеризовал ситуацию с газом в Европе Миллер.Главе "Газпрома" Алексею Миллеру хватило двух слов, чтобы дать понять, что будет этой зимой с газом в Европе.

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