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Газета.ру

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CNN: ВС РФ приближаются к "поясу крепостей" ВСУ на Донбассе

CNN: ВС РФ приближаются к "поясу крепостей" ВСУ на Донбассе

Армия России продвигается к Славянску и Краматорску, которые вместе с Дружковкой и Константиновкой формируют так называемый «пояс крепостей» ВСУ на территории Донбасса, пока оптимизм Украины на поле боя угасает.

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