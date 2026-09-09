CNN: ВС РФ приближаются к "поясу крепостей" ВСУ на Донбассе

Армия России продвигается к Славянску и Краматорску, которые вместе с Дружковкой и Константиновкой формируют так называемый «пояс крепостей» ВСУ на территории Донбасса, пока оптимизм Украины на поле боя угасает.
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