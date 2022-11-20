Бензема пропустит ЧМ, Рублев проиграл Рууду, каминг-аут в ФИФА, новое поражение СКА, конфликт Трусовой и Первого канала, поул Ферстаппена в Абу-Даби и другие новости

1. Нападающий сборной Франции Карим Бензема не сыграет на чемпионате мира в Катаре. Форвард «Реала» получил травму на тренировке, его восстановление займет не меньше трех недель.
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