"Достаточно одного звонка": новая схема обмана набирает обороты в Приморье

"Достаточно одного звонка": новая схема обмана набирает обороты в Приморье

Количество IT-преступлений не сбавляет обороты. В полицию ежедневно поступают обращения граждан, пострадавших от действий мошенников.

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