"Бьют из-за фамилии и выселяют из своих домов": таджики жалуются на травлю в России

Galina Bobryasheva

У них на лбу написано, кто порядочный, а кто нет? Нам какая разница, кто из них порядочный, а кто нет? Вы лично будете разбираться? На границе пост поставите и напишите для порядочных? А может просто запретить им въезд, рабочие места отдать своим безработным, налоги тратить строго на своих граждан, а не кормить всю эту свору? У нас точно все проблемы решены? Сначала надо решить задачи своего государства, а уже потом кормит этих "порядочных", о которых вы так переживаете! У нас СВО, нам зачем в тылу нужна такая масса совершенно чуждых России людей, 90% из которых просто дикие люди? Свои граждане все обеспечены, накормлены и пришло время вкладывать народные деньги в Среднюю Азию. Вы так думаете?