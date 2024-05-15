Интересная жизнь с Vera Star Выходцы из Таджикистана, причем как с таджикскими, так и российскими паспортами, а вместе с ними и все остальные трудовые мигранты из Средней Азии, сегодня массово жалуются на очередной всплеск откровенной неприязни к ним после того как 10 мая в Санкт-Петербурге водитель-таджик утопил семь пассажиров автобуса в реке Мойка.
"Бьют из-за фамилии и выселяют из своих домов": таджики жалуются на травлю в России
Комментарии
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Galina Bobryasheva
У них на лбу написано, кто порядочный, а кто нет? Нам какая разница, кто из них порядочный, а кто нет? Вы лично будете разбираться? На границе пост поставите и напишите для порядочных? А может просто запретить им въезд, рабочие места отдать своим безработным, налоги тратить строго на своих граждан, а не кормить всю эту свору? У нас точно все проблемы решены? Сначала надо решить задачи своего государства, а уже потом кормит этих "порядочных", о которых вы так переживаете! У нас СВО, нам зачем в тылу нужна такая масса совершенно чуждых России людей, 90% из которых просто дикие люди? Свои граждане все обеспечены, накормлены и пришло время вкладывать народные деньги в Среднюю Азию. Вы так думаете?
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10 час.
Александр Маркитанов
Что заметно - когда их бьют, они жалуются на отношение, Но когда их земляки, включая мелких, совершают преступления, никто не высказывает недовольства и осуждения.
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7 час.
В С
Таджики - живите в Таджикистане и снова будем дружить.
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4 час.
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