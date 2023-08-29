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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Грязный воздух более опасен для человека, чем табак или алкоголь

Загрязнение воздуха более опасно для здоровья среднестатистического человека на планете Земля, чем курение или алкоголь, причем угроза ухудшается в его глобальном эпицентре, Южной Азии, даже несмотря на то, что Китай быстро улучшает ситуацию.

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