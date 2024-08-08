Полицейские Кировграда приняли участие во Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка»

10 августа в России отмечают «День физкультурника». Это праздник всех поколений, не только профессиональных спортсменов, но и каждого, кто заботится о своем здоровье, вне зависимости от профессии и возраста.
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