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Революция и Россия. Сталин и Победа

Революция и Россия. Сталин и Победа

1. Один отшельник святой жизни вопрошал в молитве Бога: «Почему, Господи, Ты допустил казнь благочестивого императора Маврикия и отдал во власть тирана Фоки?» И был ему ответ: «Потому что по всей земле Я искал человека хуже Фоки, чтобы наказать непокорный народ, но не нашёл такого человека».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Слишком много словоблудия. А  в нём за словами теряется смысл. Вроде  бы автор хочет  доброе слово о Сталине сказать, но и изо всех сил пытается  обелить белых.
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