1. Один отшельник святой жизни вопрошал в молитве Бога: «Почему, Господи, Ты допустил казнь благочестивого императора Маврикия и отдал во власть тирана Фоки?» И был ему ответ: «Потому что по всей земле Я искал человека хуже Фоки, чтобы наказать непокорный народ, но не нашёл такого человека».
Революция и Россия. Сталин и Победа
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Слишком много словоблудия. А в нём за словами теряется смысл. Вроде бы автор хочет доброе слово о Сталине сказать, но и изо всех сил пытается обелить белых.
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20 час.
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