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Русская весна

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Эскалация без тормозов: министр войны США пообещал Тегерану расплату за Ормузский кризис (ВИДЕО, КАРТА)

Эскалация без тормозов: министр войны США пообещал Тегерану расплату за Ормузский кризис (ВИДЕО, КАРТА)

Ситуация в Ормузском проливе стремительно выходит из-под контроля. Очередная атака иранских сил на коммерческое судно спровоцировала новую волну американских бомбардировок и привела к полному закрытию ключевой мировой транспортной артерии.

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