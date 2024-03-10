Премьер-министра Греции в Одессе от смерти спас профессионализм русских инженеров

В анализе Conflict Armament Research говорится, что «микроэлектроника в РФ не та, за которую себя выдает» — она намного круче Вооруженные силы России высокоточным ракетным ударом поразили объект боевой подготовки безэкипажных катеров ВСУ.
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