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Александр Розенбаум: «Если сначала деньги, потом все остальное – это не мой футбол. Мы начали забывать, что значит играть за свой город, за пацанов с района. Футболу назначили новую цену»

Народный артист России Александр Розенбаум высказался о том, как изменился футбол с советского времени.

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