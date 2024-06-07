Мы за чистый город!

Пятничным утром около Медиацентра «Салехард» шумно, весело и многолюдно. Журналисты, специалисты различных отделов, бухгалтерия, редакторы, работники техотдела, юристы и не только решили провести часть дня с пользой для себя и города.
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