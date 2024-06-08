«Что есть, то есть». Макс Ферстаппен доволен вторым местом

«Что есть, то есть». Макс Ферстаппен доволен вторым местомGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен признался, что доволен вторым местом в квалификации Гран При Канады.
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