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Царьград

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В Беларуси лишь три района открыты для свободного посещения лесов

В Беларуси лишь три района открыты для свободного посещения лесов

На 7 октября беспрепятственный вход в лесные массивы сохраняется только в Смолевичском, Борисовском и Крупском районах Минской области, тогда как на территории пяти районов Гомельской области продолжает действовать полный запрет, а в остальных регионах введены ограничения.

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