«Наполи» прервал 10-матчевую победную серию «Интера» в чемпионате Италии

Лидер итальянской Серии А «Интер» на своем поле не смог одолеть «Наполи» — 1:1. Обе команды на этой неделе вылетели из Лиги чемпионов, проиграв в 1/8 финала испанским «Атлетико» и «Барселоне» соответственно.