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Что случилось ночью, 8 ноября 2024 года

Что случилось ночью, 8 ноября 2024 года

Граница Украины должна проходить на основании суверенных решений тех людей, которые живут на исторически , заявил российский президент Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

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