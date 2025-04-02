Запрос Интерпола на розыск лидеров Республики Сербской отклонен

Центральный аппарат Интерпола не удовлетворил запрос по объявлению в международный розыск президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Ненада Стевандича, поступивший от представительства организации в Сараево, заявил Додик 2 апреля на своей странице в соцсети Х.