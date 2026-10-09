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Нижегородская правда

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Эксперт Бондарь объяснил, почему нельзя оставлять пакет с мусором около квартиры

Эксперт Бондарь объяснил, почему нельзя оставлять пакет с мусором около квартиры

Многие сталкивались с проблемой, когда утром, выходя на работу, видят возле соседней двери переполненный мусорный пакет.

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