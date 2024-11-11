Чемпионка мира назвала причину переезда из России в США: «Мне не нравится такое обращение с собой»

Трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова в интервьюТрехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова в интервью ютуб-каналу Вити Кравченко рассказал, как ее унижали тренеры, и как переезд в Америку продлил ее карьеру в спорте.