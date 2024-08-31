В Подольске сбит вражеский БПЛА, летевший на Москву

Украинский беспилотник сбит в Подольске, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 1 сентября в Telegram. «Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал Собянин в 1:20.
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