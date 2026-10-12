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Регионы России

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Наводнение отрезало девять российских туристов в горах Непала

Наводнение отрезало девять российских туристов в горах Непала

Наводнение на реке Будхи-Гандаки в округе Горкха Непала полностью разрушило горные дороги и пешеходные тропы, из-за чего девять российских туристов, совершавших треккинг в районе горы Манаслу, оказались отрезанными от внешнего мира в деревне Джагат.

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