Россиянам рассказали, какие товары подешевеют после Нового года

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Примерно в середине января цены на некоторые продукты в РФ упадут. Об этом рассказал директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков.
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