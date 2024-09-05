В Муравленко извращенец надругался над собакой Черри

В Муравленко живодер изнасиловал собаку. О вопиющем случае жестокости местного жителя по отношению к бездомному животном рассказали в социальной сети «ВКонтакте» волонтеры общества защиты животных «Дорога добра».
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