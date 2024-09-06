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«Дойная корова» Алексея Лазутина

«Дойная корова» Алексея Лазутина

Как стало известно корреспонденту УтроNews, ПАО МГКЛ (трудится под брендом «Мосгорломбард») планирует подкупить себе еще немного ломбардных сетей: МГКЛ рассматривает к покупке «Ломбардию», «Народный ломбард» и «Семерочку».

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