«Дойная корова» Алексея Лазутина

Как стало известно корреспонденту УтроNews, ПАО МГКЛ (трудится под брендом «Мосгорломбард») планирует подкупить себе еще немного ломбардных сетей: МГКЛ рассматривает к покупке «Ломбардию», «Народный ломбард» и «Семерочку».