Закон и Порядок

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Необходима проверка украинских мигрантов в России

Необходима проверка украинских мигрантов в России

Убийца нашего моряка-подводника, будучи заметной в украинском спорте фигурой, нацистом и агентом ГУР, сумел в разгар СВО (!) приехать в Россию и с декабря готовить заказной теракт.

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Комментарии
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Алексей Медведев
И не только с начала СВО, и доморощенных уже навалом.
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17 час.
Русский Империалист
Не забыть бы собственных испуганных патриотов, которые валом попёрли назад, чтобы продолжать подрывную, вредительскую и шпионскую деятельность против Великой России после вербовки ЦРУ, а такие все.
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17 час.
Наталия
Это все очевидно, но трудно реализуемо. Для такого количества тех, кого надо проверять, число ДОБРОСОВЕСТНЫХ проверяющих должно вырасти в разы.
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17 час.

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