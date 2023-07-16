Необходима проверка украинских мигрантов в России

Алексей Медведев И не только с начала СВО, и доморощенных уже навалом.

Русский Империалист Не забыть бы собственных испуганных патриотов, которые валом попёрли назад, чтобы продолжать подрывную, вредительскую и шпионскую деятельность против Великой России после вербовки ЦРУ, а такие все.