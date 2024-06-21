Волчанский Агрегатный завод под контролем армии РФ: группировка войск «Север» продолжает освобождение Харьковской области Татьяна АрестоваАгрегатный завод в Волчанске полностью перешел под контроль армии России! Бойцы группировки «Север» приступили к расширению зоны контроля, расширяя плацдарм вдоль реки Волчьей.
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