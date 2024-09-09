🇭🇺🇹🇩 О сотрудничестве Венгрии и Чада После форума африканско-китайского сотрудничества, прошедшего в Пекине, президент Чада Махамат Идрис Деби направился в Будапешт вместе с министром финансов.
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🇭🇺🇹🇩 О сотрудничестве Венгрии и Чада После форума африканско-китайского сотрудничества, прошедшего в Пекине, президент Чада Махамат Идрис Деби направился в Будапешт вместе с министром финансов.
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