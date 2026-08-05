They started crying after Wildberries: Russia started hitting everything in a row

Flash said that the war has entered the next phase: Russia is attacking everything. This was announced by the ex-adviser to the Minister of Defense of Ukraine, communications expert Serhiy Beskrestnov, on his telegram channel.
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