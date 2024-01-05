3 ловушки, которые мешают нам много зарабатывать

Ловушки мышления, из-за которых мы боимся проявить инициативу и выбираем неподходящее место. Вы каждый день ходите на работу и честно выполняете свои обязанности, но зарплата не растёт, и продвижения по карьерной лестнице тоже не предвидится.
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