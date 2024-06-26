«Детройт» поздравил Дацюка с введением в Зал хоккейной славы

Клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз» поздравил россиянина Павла Дацюка с введением в Зал хоккейной славы. «Поздравляем Павла с этой чрезвычайно заслуженной честью! Мастерство Павла сделало его одним из лучших игроков всех времён.
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