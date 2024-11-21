«Тело до сих пор лежит»: озвучены подробности трагического ДТП с перевертышем во Владивостоке

Во Владивостоке микроавтобус упал с вершины Орлиной сопки прямо на припаркованные автомобили. Корреспонденту PRIMPRESS озвучили жуткие подробности трагедии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на службу аварийных комиссаров «СфераДТП».
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