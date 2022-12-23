Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

92 подписчика

Бой Тарасова и Регбиста на Top Dog 18 признан несостоявшимся

Поединок между Артемом Тарасовым и Данилом «Регбистом» Алеевым на Top Dog признан несостоявшимся, сообщает пресс-служба промоушена.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх