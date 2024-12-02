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Слабый рубль и рост PMI в перерабатывающей промышленности КНР. Обзор финансового рынка от 2 декабря

Курс китайского юаня вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии. Цены на нефть оставались стабильными вечером в понедельникТорговая сессия на Московской бирже завершилась ростом основных индикаторов.

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