Полезный совет о подкормке помидоров:

Для приготовления подкормки помидоров, можно использовать следующий рецепт. В трехлитровую банку наливают 2, 6-2, 7 литра воды без хлора (отстоянной), после чего добавляют 100 граммов разведенных в теплой воде дрожжей и полстакана сахара.
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