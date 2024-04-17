Полезный совет о подкормке помидоров:

Для приготовления подкормки помидоров, можно использовать следующий рецепт. В трехлитровую банку наливают 2, 6-2, 7 литра воды без хлора (отстоянной), после чего добавляют 100 граммов разведенных в теплой воде дрожжей и полстакана сахара.