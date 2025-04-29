Россиянам объяснили, что обязательно нужно сделать на Радоницу

Радоница — это особый день поминовения усопших, который в 2025 году приходится на 29 апреля. Он несёт в себе глубокий духовный смысл, выходящий за рамки простого посещения кладбища, подчеркнул в беседе с RT Михаил Иванов, депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная».
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